Firenze – La scomparsa della regina della danza Carla Fracci ha gettato un’ombra di tristezza nn solo fra gli addetti ai lavori, ma su tutti coloro che hanno avuto modo di ammirare una delle più conosciute e popolari stelle del firmamento della danza classica. Tanto più in Toscana, dove ha svolto con autorevolezza il ruolo di assessore alla cultura della Provincia di Firenze. Un breve e sentito ricordo del presidente del consiglio comunale Luca Milani:

““È scomparsa la Regina della danza. Carla Fracci – spiega il presidente del Consiglio – è stata la ballerina più importante del teatro dell’ultimo secolo ma anche una stella importantissima nella danza internazionale. Apprezzata in Italia e all’estero Carla Fracci è stata un’icona della danza. Per un lungo periodo ha abitato anche in una casa vicino a Firenze e si è impegnata anche per il nostro territorio ricoprendo la carica di assessora alla cultura e allo spettacolo della Provincia di Firenze dal 2009 al 2014. Aveva a cuore il futuro delle nuove generazioni e ci lascia una grande eredità. Esprimo il cordoglio mio personale – conclude il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – e di tutta l’assemblea di Palazzo Vecchio”.