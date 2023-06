Firenze – Sgombero in corso all’hotel Astor, il luogo da cui, sabato scorso, è sparita Kataleya, la bimba di 5 anni su cui ancora fervono le indagini. Lo sgmbero della struttura era stato richiesto dal comune alla prefettura molti mesi fa, nella quasi immediatezza dell’occupazione, ma il decreto di sequestro necessario che deve essere emesso dalla procura è giunto ora, verosimilmente dopo l’accelerazione dovuta alla scomparsa della bambina. La scomparsa di un minore è la prima volta che si verifica a Firenze nell’ambito di un’occupazione.

Lo stabile dell’ex hotel Astor al momento ospita circa un centinaio di persone e la presenza di bambini è alta. Al momento le operazioni di carabinieri e guardia di finanza procedono in un clima di tranquillità. Sul posto anche i servizi sociali del comune di Firenze.

Intanto continuano le ricerche della bambina scomparsa. Fra le ultime novità, una telefonata di sconosciuti fatta alla madre di Kataleya, giovedì, in cui la dinna ha sentito una voce infantile rotta dal pinato. La mamma ha in seguito avuto un malore. L’attenzione degli inquirenti continua da appuntarsi sullo stabile in fase di sgmbero, dove viveva la bambina con la sua famiglia. I famigliari di Kataleya sono stati fatti andar via dall’occupazione, in una struttura comunale. L’operazione di stamattina potrebbe consentire un nuovo e più accurato scandaglio del palazzo. Anche l’edificio adiacente rimane sotto l’attenzione degli inquirenti. Nessuna pista è stata abbandonata, anche se la più accreditata, ad ora, è quella di un sequestro di persona a scopo di estorsione, come ritorsione contro i familiari della bambina.