Firenze – Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana, esprimono profondo cordoglio per la morte, avvenuta a soli 58 anni, di Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo di Trieste e Messaggero Veneto di Udine, ma molto noto anche in Toscana per aver guidato “Il Tirreno” di Livorno dal 2014 al 2016.

La notizia dell’improvvisa morte di Monestier ha scosso tanti colleghi che lo avevano conosciuto e apprezzato, ma anche esponenti del mondo politico e delle istituzioni. Ast riporta il pensiero di Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, ma anche iscritto al sindacato in Toscana, che aveva lavorato al Tirreno sotto la direzione di Monestier.

“La scomparsa repentina di Omar, che ho avuto il privilegio di avere quale direttore al Tirreno – scrive Bartoli – ci ha colpito profondamente. Era un giornalista competente e appassionato. Aveva una straordinaria curiosità e una grande capacità innovativa. Ci mancherà tantissimo”.