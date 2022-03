Firenze – “Ci ritroviamo ancora in una condizione di difficoltà dove a subire sono sempre i colleghi in prima linea”. E’ quanto afferma in una nota Massimo Bartoccini Segretario Provinciale del SAP di Firenze che sottolinea: anche ieri sera contiamo dei poliziotti feriti. Li contiamo per cercare di fermare la protesta violenta di un gruppo di area antagonista e di anarchici che hanno manifestato per le vie della città contro lo sgombero di una palazzina occupata da dieci anni. Ci hanno lanciato contro bombe carta consapevoli che ci potevano fare feriti gravi.

Si manifesta un dissenso oppure ci si rende protagonisti di vere e proprie guerriglie per colpire la Polizia? Condanniamo queste manifestazioni violente, mai – conclude Bartoccini – una qualsiasi ragione, anche con le più nobili motivazioni, può giustificare la violenza.

Foto: Massimo Bartoccini