Firenze – “Esprimo la più ferma condanna per gli episodi di violenza da parte di chi, strumentalizzando la disperazione di tante persone per bene, ha voluto trasformare Firenze in un campo di battaglia”. Così, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, torna sugli scontri che hanno avuto come palcoscenico il centro di Firenze. “La violenza non è e non sarà mai la soluzione”, dichiara ancora il presidente, che ribadisce il “pieno appoggio e la piena vicinanza, mia e dell’Assemblea, al sindaco di Firenze, Dario Nardella, alle forze dell’ordine e alle tante cittadine e ai tanti cittadini toscani che in questi giorni stanno manifestando pacificamente e civilmente per chiedere un sostegno a fronte delle drammatiche conseguenze economiche e sociali provocate dalla pandemia”.

“Come annunciato – prosegue Mazzeo – lavoreremo insieme a tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza per fare il prima possibile una legge di iniziativa consiliare, attraverso la quale utilizzare le economie del bilancio e l’avanzo di amministrazione per dare un ristoro ad alcune delle categorie più colpite dalla pandemia e dalle restrizioni previste dall’ ultimo Dpcm”.