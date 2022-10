Parole che non lasciano spazio a molte interpretazioni su quale sia in questo momento il livello dei rapporti tra Renzi e Nardella, e sulla tensione che letteralmente corre sul filo fra i due partiti: tensione che potrebbe addirittura portare a rompere i delicati equilibri della Giunta nardelliana. Italia Viva, pur non avendo un gruppo consiliare (ma continuano i rumors insistenti che la costituzione potrebbe essere dietro l’angolo) e non essendo passata al vaglio delle amministrative, ha però un assessore nell’esecutivo: Titta Meucci ai lavori pubblici la quale però in questo momento bada bene a tenersi fuori da ogni confronto, polemica o altro che riguardi i due contendenti.

La tentazione fortissima dei renziani, alla luce del buon risultato ottenuto a Firenze alle politiche di settembre, potrebbe essere quella di chiedere un maggiore peso in Giunta, magari con un secondo assessore, e in caso di risposta contraria far saltare letteralmente il banco provocando la crisi amministrativa.

Un’avvisaglia in questo senso si è già vista in consiglio regionale dove Italia Viva ha votato insieme a Fratelli d’Italia sulla riforma della guardia medica operando di fatto lo strappo col Pd. In alternativa l’uscita dalla Giunta potrebbe avvenire anche su un normale provvedimento amministrativo, per esempio proprio la questione delle troppe multe con il nuovo sistema velocar che “inchioda” anche l’auto che si trova a percorrere la strada a 51 chilometri l’ora. I fedelissimi renziani spiegano come la sensazione del leader sia quella di una Firenze sempre più lontana dalle politiche che Renzi stesso aveva immaginato.

Ma i soliti maliziosi, però molto addentro alle questioni della politica fiorentina, inseriscono anche un ulteriore elemento di disturbo nei rapporti in questo momento bassissimi tra Renzi e Nardella: il fatto che a livello nazionale il protagonista del nuovo corso del Pd possa essere proprio Dario Nardella, il suo ex delfino. Ex, appunto.