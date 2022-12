Firenze – Uno scontro fra camion e un convoglio della tramvia è avvenuto a Firenze, verso le 13.30, in via di Novoli. Intervenuti i vigili del fuoco, danni ma nessun ferito. I vigili del fuoco hanno impiegato l’autogru per rimuovere il mezzo pesante, intervento che si è concluso verso le 14.30. Secondo quanto ricostruito ad ora, sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto a causa del mezo pesante che sarebbe uscito da un cancello privato, accanto alle rotaie del tram.

Foto: Luca Grillandini