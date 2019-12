Firenze – Un incidente è avvenuto stamattina a Firenze in via Giovanni da Marignolli, e vede una scooterista all’ospedale, grave, mentre il pedone da lei urtato, una bimba di 12 anni, si trova anch’essa alll’ospedale per accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni, la donna in scooter avrebbe urtato la ragazzina mentre questa attraversava la strada, cadendo a terra, e riportando gravi traumi. Gli agenti incaricati dei rilievi hanno ascoltato diversi testimoni e i loro racconti, insieme alle immagini di una telecamera, potranno fornire dati utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.