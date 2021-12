Firenze – Pensava di poterla fare franca e di eludere il controllo degli poliziotti con quella busta della spesa un po’ anomala al cui interno c’era una confezione strana, all’apparenza di pasta. Ma gli uomini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato San Giovanni sono stati più furbi e dopo averlo fermato hanno voluto vedere cosa ci fosse realmente in quel contenitore. E così è venuto fuori che l’uomo, un 39enne già noto per altro alle forze dell’ordine, aveva con sé quasi mezzo chilo di hashish suddiviso in 5 panetti.

Tutto è cominciato mercoledì pomeriggio in zona Stadio. Gli agenti a quel punto hanno deciso di perquisire l’abitazione del 39enne e tanta è stata la sorpresa quando maldestramente occultati sono saltati fuori quasi altri 5 chili di hashish dalla scatola per il caffè, mentre più di due chili sono stati rinvenuti successivamente all’interno di uno zainetto insieme a 16mila euro in contanti frutto probabilmente dell’attività di spaccio. L’uomo è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli inquirenti non escludono che la droga sequestrata potesse essere destinata a rifornire, a sua volta, altri pusher nei luoghi della movida fiorentina.