Firenze – Manifestazione dei ristoratori di Tni Imprese, in piazza della Signoria si sta tenendo l’iniziativa di protesta denominata “scoprifuoco”, contro la permanenza del limite delle 22 per il rientro a casa, ritenuto dai ristoratori ampiamente lesivo del loro lavoro. “Vogliamo riaprire, in sicurezza ma vogliamo riaprire – dice una ristoratrice – non ce la facciamo più”. Intanto, la polizia identifica qualcuno, e poi musica. Techno.