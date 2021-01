Firenze – Esce allo scoperto la tavola generale allegata alla Cnai, la carta nazionale che mappa le aree che potenzialmente si configurano come idonee ad ospitare i rifiuti radioattivi italiani. E nella mappa si individuano due siti in Toscana. I territori interessati sono Siena e Grosseto con i seguenti siti: Pienza, Trequanda (nel Senese) e Campagnatico (nel Grossetano).

La mappa è stata resa nota dalla Sogin, la società pubblica che si occupa della gestione del nucleare, e mette in evidenza i luoghi più adatti (su una lista di 67, cui viene dato una sorta di voto) per costruire il deposito atomico, unico, che dovrebbe raccogliere i rifiuti radioattivi, a bassa e media intensità, nazionali; tutti, compresi quelli che ad ora si trovano dispersi in vari siti lungo la penisola, che vanno dal Piemonte alla Sicilia.

Circa i 67 luoghi dove tecnicamente è possibile costruire il grande deposito (che vede l’investimento di 1,5 miliardi di euro per la sua realizzazione), la valutazione viene resa con i colori. Si va dal verde smeraldo per le zone più “adatte”, al verde pisello per quelle immediatamente sotto, fino all’azzurro e al giallo per quelle aree dove l’insediamento è possibile ma non gode delle caratteristiche che lo renderebbero più raccomandabile.

Immediata e unanime la reazione dei sindaci della Val d’Orcia (Castiglione d’Orcia, Pienza, Montalcino, San Quirico d’Orcia e Radicofani) e della Valdichiana (Trequanda, Sarteano, Chianciano Terme, Chiusi, Cetona, San Casciano dei Bagni, Montepulciano, Sinalunga e Torrita di Siena), circa la proposta, prevista dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) e pubblicata sul sito della Sogin, per quanto riguarda l’individuazione di Pienza e Trequanda come “idonei” allo smaltimenti di scorie nucleari. “Si tratta di una proposta irricevibile e non negoziabile e che non riteniamo di non poter prendere nemmeno in considerazione in un territorio come il nostro patrimonio mondiale dell’umanità Unesco e ad alta vocazione turistica. Una notizia che abbiamo appreso solo questa mattina, improvvisa e inattesa – si legge nella nota diffusa alla stampa – ci adopereremo in tutte le sedi opportune, regionali e nazionali, che il confronto democratico consente – conclude il sindaco di Castiglione d’Orcia, Claudio Galletti – attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle nostre imprese, per dire no ad una proposta che ci vede nettamente contrari”.