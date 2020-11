Firenze – Una sossa di magnitudo 2 è stata registrata stasera alle 19.41 dall’Ingv nel territorio del comune di Montelupo Fiorentino. La scossa ha avuto una durata di 18 secondi, è avvenuta a 9 chilometri di profondità con epicentro sulle colline a est della città. Il terremoto, che è stato avvertito dalla popolazione, non ha avuto conseguenze per cose o persone. Per il territorio dell’Empolese Vald’Elsa è stata la seconda scossa avvertita oggi. Infatti, stamattina un’altra scossa, di 2.2 di magnitudo, era stata avvertita in una frazione di Castelfiorentino, Renai.