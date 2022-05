Firenze – Tre scosse di terremoto, di cui la terza avvertita distintamente dai residenti, hanno investito il territorio fiorentino con epicentro all’Impruneta. Secondo l’Invg, le scosse sono partite alle 17.41, con una prima di magnitudo 1.8 della scala Richter, per proseguire alle 17.48, magnitudo 1.1, fino alla scossa che ha diffuso qualche timore nella popolazione, quella delle 17.50, pari a magnitudo 3.7. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri a sud ovest dell’Imprunta, profondità 10 km. La terza scossa è stata avvertita distintamente anche a Firenze, in particolare ai piani alti degli edifici. Per ora, nessun danno è stato segnalato. Le scosse sono state avvertite anche a Siena.