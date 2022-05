Firenze – Sciame sismico nel fiorentino, le scosse che si sono susseguite partendo dall’Impruneta e da San Casciano Val di Pesa dal pomeriggio di ieri fino a stamante (l’ultima scossa registrata ad ora, stamattina verso le 7.30, di entità lieve, 2.4 della scala Richter) hann gettato nel panico una parte della popolazione fiorentina. Sulla questione terremoto, interviene Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana: “Dei terremoti sappiamo tante cose, purtroppo ci manca di conoscere il dato più importante: quando si verificheranno. Dunque l’unico approccio possibile al problema resta quello della prevenzione”.

“È necessario farsi trovare pronti – prosegue Martelli – questo significa avere edifici strutturalmente adeguati, cosa che è possibile attraverso uno studio dettagliato del sottosuolo perché è lì che si generano eventuali fenomeni di amplificazione. Più a fondo si conosce il sottosuolo, più si è in grado di progettare adeguatamente il fabbricato. Con magnitudo di questa intensità non ci si attendono particolari criticità per gli edifici, a meno che non siano già pericolosamente lesionati nelle parti strutturali come pilastri e travi. Si ha notizia di qualche lesione solo nell’antica chiesa di San Martino a Cofferi a Mercatale Val di Pesa”.