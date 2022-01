Firenze – Una scritta ignobile “Ad un anno dalla frana, Angela Bagni puttana” è apparsa stamani lungo via di Carcheri nel Comune di Lastra a Signa, subito dopo il ponte di via di Mazzetta. L’ha segnalata alla sindaca di Lastra un cittadino e Angela Bagni ne ha dato notizia. Sconcerto da parte del presidente Eugenio Giani che anche a nome della Giunta esprime ferma condanna per il vergognoso gesto.

“Voglio bene ad Angela Bagni – ha detto Giani- è un’ottima amministratrice, una sindaca sempre in prima linea per il suo territorio, una sindaca particolarmente impegnata a più livelli proprio contro tutte le forme di violenza fisica e verbale. Oggi riceve un insulto gravissima che lede la sua persone e la offende profondamente. Chi usa quella parola è imperdonabile, colpisce Angela, ma colpisce anche tutte le donne del mondo

Auspico che l’autore della indicibile scritta venga scoperto e venga punito per ciò che ha fatto. Alla bravissima sindaca tutta la mia solidarietà, tutta la mia vicinanza e tutta la mia amicizia”.