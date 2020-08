Poggibonsi – “Probabilmente approfittando del buio della notte fra sabato e domenica sono state vergate queste scritte odiose* su una delle facciate della Camera del Lavoro di Poggibonsi: “Un gesto inqualificabile nella sua inciviltà, ma particolarmente esecrabile nel suo contenuto. Inneggiare al fascismo oltretutto è pratica contraria alla legge e per questo la Camera del Lavoro di Siena bene ha fatto a denunciare l’accaduto alle competenti Autorità perché vengano perseguiti con ogni mezzo i responsabili di questa azione squadrista”.

Questo il commento di Claudio Guggiari segretario Cgil Toscana: “Un atto che ci ha lasciati interdetti e sinceramente preoccupati contro il quale vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai Compagni e le Compagne di Siena ed a tutta la Comunità di Poggibonsi a partire dalla sua Istituzione Comunale. Che ognuno nella sventura faccia tesoro di questi eventi. La democrazia non ce l’ha regalata nessuno ma è stata una conquista pagata spesso con il prezzo della vita da parte di tanti di coloro che ci hanno proceduto. Ricordiamocelo e soprattutto facciamolo in un momento in cui fra non molto anche in questa Regione torneremo alle urne”.