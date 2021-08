Dalla Regione intanto arriva la conferma che non c’è stato alcun ingresso al Mandela Forum durante il blitz notturno dei ‘no Vax’. La struttura adibita ad hub per i vaccini anticovid è e resta ben controllata e presidiata: le scritte lasciate hanno interessato solo parti esterne al centro vaccinale, dove l’attività prosegue come sempre. Il presidente Eugenio Giani precisa: “Condanniamo qualsiasi comportamento che provochi danno o che tenti di rallentare le vaccinazioni di chi responsabilmente difende la propria e l’altrui salute. Come Regione continueremo con l’invito a vaccinarsi rivolto a tutta la popolazione”.