Prato – Continuano gli appelli alla riapertura delle scuole nel comprensorio pratese. Dopo quelli del Sindaco Matteo Biffoni al Presidente del Consiglio Mario Draghi sull’utilità di tenere aperti tutti i plessi scolastici perchè, “i numeri di casi dentro le scuole resta sempre fortemente ridotto in percentuale al totale dei positivi e la chiusura della scuola danneggia il tessuto sociale e mina le basi del rapporto tra generazioni”, nel pomeriggio di oggi 18 marzo sono state consegnate da Giulia Magni della scuola primaria Bruni di Casale (la signora da cui è partita l’iniziativa), oltre 500 firme raccolte nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio provinciale. Prese in consegna dal Sindaco e dell’assessore alla Pubblica istruzione Ilaria Santi, le firme sono accompagnate da una lettera perchè siano inviate al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L’obiettivo è chiedere la riapertura delle scuole che, attualmente, in zona rossa sono chiuse.

Nella foto a sinistra Giulia Magni, il Sindaco Matteo Biffoni e l’assessore Ilaria Santi