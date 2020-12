Firenze – Si è tenuta oggi una manifestazione-presidio, organizzata dal Comitato Priorità alla scuola, in piazza Duomo a Firenze. Il presidio, motlo numeroso, è stazionato davanti alla sede della presidenza regionale. “Ancora un invito alla scuola a mobilitarsi – hanno detto gli organizzatori – per tornare a riparire le scuole, come tutti i principali paesi europei, garantendo la didattica in presenza”. Fra le ragioni addotte, forti critiche sono state mosse alla didattica a distanza, che non è il rimedio, “ma un veleno – come si legge in una nota – dal momento che non solo acuisce le diseguaglianze sociali, ma aggrava le lacune educative e fa aumentare le forme di disagio psicologico negli adolescenti, secondo il giudizio unanime dell’OMS, della Società Italiana di Pediatria e del Comitato Tecnico Scientifico; inoltre, questo danno permanente nella formazione comporterà una minore competitività dei nostri studenti nel mercato del lavoro europeo e globale, con ulteriore depauperamento del capitale umano del Paese”.

Foto: Luca Grillandini