Firenze – Dimenticati. Con una lettera inviata all’assessore alla sanità regionale Simone Bezzini, la rappresentante dell’organizzazione sindacale di base Cobas Paola Serasini fa presente che un’intera fascia di lavoratori, gli over 65, sono stati dimenticati. “In riferimento alle comunicazioni regionali sui vaccini Covid per il personale scolastico la sottoscritta Paola Serasini, a nome dell’organizzazione sindacale COBAS Comitati di Base della Scuola di Firenze, denuncia una inaccettabile dimenticanza – si legge nella lettera – tutto il personale scolastico che ha superato i 65 anni d’età, in servizio per la Legge Fornero, è stato colpevolmente dimenticato. Questo personale è più a rischio proprio per l’età eppure pare invisibile, è stato cancellato, nonostante le sollecitazioni alle istituzioni che hanno il dovere di intervenire a difesa della salute nel nostro Paese. La sottoscritta pertanto chiede un intervento urgente per sanare la situazione denunciata”.