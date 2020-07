Firenze – In Commissione Territorio, infrastrutture, patrimonio e Istruzione, Formazione e Lavoro si è svolta ieri l’audizione dell’assessore all’istruzione Sara Funaro che ha illustrato le misure infrastrutturali e organizzative promosse dal Comune di Firenze in vista della riapertura delle scuole.

“Un lavoro importante quello che sta svolgendo il Comune di Firenze per permettere a tutti gli studenti fiorentini di tornare in classe, in sicurezza, il prossimo 14 settembre. Su 80 scuole, tra primarie e secondarie di primo grado – spiegano il presidente della Commissione Territorio, infrastrutture, patrimonio Renzo Pampaloni e la presidente della Commissione Istruzione, Formazione e Lavoro Laura Sparavigna – gli interventi previsti sono su 58 plessi. Riteniamo opportuno che eventuali risorse a disposizioni siano impiegate per creare le condizioni di distanziamento, anche più cautelative rispetto a quelle stabilite dal Ministero, in modo da aumentare il comfort complessivo per gli alunni. Tutti gli interventi saranno eseguiti con materiale leggero (cartongesso) invece che in muratura per garantire maggiore flessibilità nel caso sorgesse l’esigenza di modificare l’assetto delle scuole. Esprimiamo piena soddisfazione per il lavoro che l’assessorato è gli uffici tecnici stanno profondendo per garantire la disponibilità degli spazi entro il 31 Agosto. Gli appalti – concludono i presidenti Pampaloni e Sparavigna – sono già operativi e laddove possibile sono stati aggregati con altri lavori già previsti dalla normale programmazione comunale. In questo modo tutte le risorse messe a disposizione dal finanziamento statale per adeguamento e acquisti di materiale sono stati tutti impegnati. Seguiremo passo dopo passo i lavori in corso perché la scuola è al centro della nostra comunità: sia per gli alunni quanto per le famiglie”.