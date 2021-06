Firenze – Il ministro all’istruzione Patrizio Bianchi, giunto ieri in Toscana, si è recato in visita a Firenze all’Istituto comprensivo Piero della Francesca, uno di quelli che partecipano al Piano Estate nazionale, e poi alle due sedi fiorentine di Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Al centro dell’incontro che il presidente Eugenio Giani ha avuto con il ministro all’istruzione, nel tardo pomeriggio di ieri in Palazzo Strozzi Sacrati, è stata l’apertura di un “cantiere Toscana” per la ristrutturazione o realizzazione di nuovi edifici scolastici, per il loro efficientamento energetico, la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico. Nell’occasione il presidente Giani ha lanciato la proposta dell’istituzione di un corso sperimentale di storia locale da inserire nel programma scolastico delle secondarie di secondo grado soprattutto, ma anche in quelle di primo grado.

Foto: Luca Grillandini