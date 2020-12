Firenze – Un esposto è stato presentato alla Prefettura e Procura, da parte della Flcams Cgil Firenze, per mettere al corrente del fatto che la società che ha in appalto bar e ristorante all’interno della Scuola Marescialli e Brigadieri dei carabinieri a Sesto Fiorentino non rispetterebbe le norme di sicurezza e contenimento dettate dalla legge per quanto rgiuarda le misure contro il diffondersi del covid-19. Precisamente, sembra, secondo la nota di Flcams Cgil, che non venga osservata la norma del consumo di bevande e cibi previo asporto, bensì dei clienti consumerebbero all’interno del locale.

“Ci sono DPCM da rispettare, deroghe non sono ammesse, o almeno non ci risultano, la Filcams Cgil ne ha chiesto il rispetto, in risposta l’azienda ha cercato di intimorirci via PEC, ma non ci siamo spaventati – dichiara Umberto Marchi della Filcams Cgil Firenze – abbiamo anche concesso tempo per mettersi in regola, ma l’azienda non ha ottemperato, da qui la decisione di inviare un esposto alla Prefettura e alla Procura della Repubblica. Grave che l’azienda operi nel non rispetto della sicurezza dei lavoratori e dei clienti in piena pandemia. Lungi da noi volere impedire all’azienda di lavorare, ma si può e si deve fare nel rispetto dei Dpcm, la legge è uguale per tutti”.