Firenze – Due giorni di bilanci e progetti sulla trasformazione della scuola, un’opportunità per confrontarsi online con specialisti del settore sul futuro della scuola. Si è concluso ieri “Verso Fiera Didacta 2021”, l’evento online – suddiviso in quattro panel nei giorni del 13 e 14 ottobre – al quale hanno partecipato oltre 4mila docenti. L’evento è stato un primo passo verso la quarta edizione di Fiera Didacta Italia, che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze, dal 17 al 19 marzo 2021.



La prima giornata si è aperta con il videomessaggio della Ministra all’Istruzione Lucia Azzolina, che ha salutato l’evento Verso Fiera Didacta 2021 come “una grande occasione per docenti, dirigenti e personale amministrativo per confrontarsi, seppur a distanza, con altri colleghi e con esperti del mondo dell’istruzione”.

Nel primo giorno sono state affrontate le tematiche sull’educazione prescolare nell’era della digitalizzazione (0-6 anni) e la didattica in rete, riflettendo sulle necessità di sfruttare le opportunità che il digitale ci ha fatto scoprire in questi mesi per cambiare il modello scolastico e l’organizzazione della didattica.

La seconda giornata si è aperta con un’ampia analisi sulle Architetture scolastiche e su come l’esperienza della pandemia, le opportunità del recovery fund, possano rappresentare un’occasione irripetibile di cambiamento strutturale.

La due giorni di Verso Fiera Didacta 2021 si è conclusa con una tematica sui nodi dell’autonomia scolastica che dopo il suo varo, risalente ad oltre 20 anni fa, è rimasta ancora largamente incompiuta.

“Verso Fiera Didacta – ha dichiarato Giovanni Biondi, Presidente di Indire – ha offerto l’opportunità a molti dirigenti, docenti e addetti ai lavori di poter riflettere su tematiche di grande interesse per il futuro della scuola. La partecipazione dei rappresentanti istituzionali, in primis la Ministra Azzolina e la Viceministra Ascani, insieme a un vasto panel di esperti, ha dato vita a un dibattito di alto profilo scientifico”.

“In questi due giorni on line preparatori di Didacta Italia 2021 sono state presentate alcune delle tematiche più importanti e strategiche sulla riorganizzazione della scuola, che saranno riprese e sviluppate durante la prossima edizione della fiera”, il commento di Paola Concia, coordinatrice del Comitato organizzatore. “Il successo di questo evento grazie al coinvolgimento attivo di specialisti e esperti del mondo dell’istruzione e alla partecipazione di un numero così alto di docenti da tutta Italia, ci spinge a proseguire tutti insieme con ottimismo, unendo forze, risorse e competenze specifiche nella programmazione della quarta edizione di Fiera Didacta Italia 2021 che si svolgerà alla Fortezza da Basso dal 17 al 19 marzo prossimo”.