Roma – Sono 709.981 le domande per l’inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze presenti nel sistema di inoltro delle istanze.

Di queste, 515.290 sono già chiuse e inviate, mentre 194.691 sono inserite nel sistema in attesa di essere inoltrate da parte degli utenti. I dati sono riferiti alle 19.00 di oggi.

Lo comunica il Ministero dell’Istruzione, ricordando che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 23.59 del prossimo 6 agosto. Oltre 752mila gli utenti che sono entrati, ad oggi, nel sistema digitale di presentazione della domanda, per un totale di 6,9 milioni di accessi all’istanza. La procedura è stata aperta lo scorso 22 luglio e quest’anno, per la prima volta, è stata interamente digitalizzata.