Firenze – Riaprono le scuole (al 50% secondo le norme di distanziamento), ripartono le mobilitazioni, sempre con la solita finalità: chiedere che l’apertura delle scuole sia veramente una priorità per il Paese. “Non si può tenere aperto tutto, mentre la scuola resta sempre chiusa, da ormai un anno. Il comitato “Priorità alla Scuola” – si legge nella nota diffusa alla stampa – chiede che la scuola sia finanziata perché possa avere più spazi, più personale, per riaprire le infermerie, per fare uno screening sanitario regolare della comunità scolastica (docenti, ATA, studenti), per inserire, come categoria prioritaria, il personale scolastico ad alto rischio nella fase 1 dell’agenda vaccinale”. Per ribadire questi punti, nuovo presidio per oggi, alle 14, a Firenze, in via Cavour davanti alla Prefettura.