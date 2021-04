Firenze – Sono state approvate le graduatorie provvisorie degli iscritti alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2021/2022, che da domani potranno essere consultate sul portale Educazione del Comune all’indirizzo https://educazione.comune.fi.it/pagina/0-6-anni/3-6-anni/iscrizioni-e-graduatorie.

Nella graduatoria, a fianco di ciascun nominativo, e in relazione ai posti disponibili nelle singole scuole, è stato indicato che la domanda è stata “accettata” per i piccoli studenti rientranti nei posti disponibili e “non accettata” per coloro che rimangono in lista di riserva.

Le graduatorie per le singole scuole sono composte da due parti: nella prima parte ci sono i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021, nella seconda ci sono invece i cosiddetti anticipatari, che compio tre anni entro il 30 aprile 2022.

Queste graduatorie sono da ritenersi provvisorie sulla base delle disposizioni introdotte dalla L.119/2017 in merito all’obbligo vaccinale, che prevede la decadenza dall’iscrizione per la mancata presentazione della documentazione richiesta.

Una nuova domanda di iscrizione potrà essere presentata quando sarà riaperto il servizio on line per le iscrizioni “dopo i termini” e precisamente dal 3 maggio al 30 giugno prossimi.

Le domande che perverranno “dopo i termini”, comunque entro il 30 giugno, verranno collocate in fondo alla prima graduatoria; questa sarà oggetto di nuova approvazione entro il 31 luglio con l’integrazione delle domande pervenute entro i termini sopra indicati.

Le graduatorie “dopo i termini” saranno pubblicate sul portale educazione http://educazione.comune.fi.it/3-6anni/index.html e affisse in ciascuna scuola dal 1° settembre 2021.

Le domande che perverranno dopo il 30 giugno saranno inserite in calce alle precedenti graduatorie, tenendo conto solo della data di presentazione delle stesse.

Può essere presentato ricorso, per eventuali errori riscontrati nell’attribuzione del punteggio, alla Direzione Istruzione – Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative (via Nicolodi, 2) entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul portale educazione http://educazione.comune.fi.it/3-6anni/index.html.

Nei primi giorni del mese di settembre verrà affissa in ogni scuola la composizione delle sezioni, eterogenee per età, che vengono formate dal Collegio docenti, il più possibile equilibrate rispetto al numero dei bambini, alle tre fasce d’età, al sesso, alla cittadinanza e alla situazione di disagio.