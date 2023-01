Firenze – C’è tempo fino a lunedì 30 gennaio per iscrivere i bambini alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2023/2024; iscrizioni che, come di consueto, si svolgono in contemporanea con le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali e alle scuole di ogni ordine e grado.

Per la scuola dell’infanzia, sia comunale che statale, le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line, utilizzando i servizi predisposti dal Comune di Firenze, inclusa l’assistenza per l’inserimento delle domande e la mediazione linguistica, ove necessarie (https://educazione.comune.fi.it/dalle-redazioni/scuole-al-le-iscrizioni-lanno-scolastico-20232024).

Per agevolare la scelta della scuola sono a disposizione il Portale Educazione, con schede di presentazione di ogni singola scuola, e il canale YouTube ‘Il Tubo parlante’, con la playlist dei video di presentazione di tutte le scuole.

Per tutte le informazioni cliccare su http://educazione.comune.fi.it/3-6anni/index.html