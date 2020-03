Firenze – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Firenze, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale Aeroporto “A. Vespucci”, con la collaborazione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, hanno tempestivamente sdoganato 224.600 mascherine di tipo FFP2 provenienti dalla Cina e destinate al personale di Unicoop Firenze e 42 ventilatori polmonari per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

Il materiale sanitario proveniva dalla Cina ed è stato acquistato nella maggior parte da Fondazione CR Firenze, da Toscana Aeroporti e dall’Associazione Amici del Pronto Soccorso con Amici di Firenze.

Sono stati donati alla ASL Toscana Centro che li distribuirà nelle strutture ospedaliere del territorio.

Ad attendere la merce, per l’espletamento delle pratiche doganali, c’erano il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, il presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, accompagnato dal direttore Gabriele Gori, e il direttore generale della ASL Toscana Centro Paolo Morello.