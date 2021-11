Firenze – Sostenibilità, è la parola che indica l’unica strada percorribile per ritrovare l’armonia perduta con il mondo. Siamo tutti, nessuno escluso, chiamati a questa prova di grande responsabilità. A dimostrazione di un impegno che deve restare primario, ci pensano alcune istituzioni. Come Alia, la società che gestisce i servizi ambientali in Toscana centrale, nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, che propone, come metodo di sensibilizzazione, un concorso per giovani artisti e artiste.

L’arte quindi diventa il linguaggio scelto dall’azienda di recupero di rifiuti urbani come messaggio ambientale, rivolto verso il recupero e il riciclo.

Fino al 26 novembre 2021, italiani, o residenti in Italia, che non abbiano ancora compiuto 29 anni possono presentare le loro proposte per il concorso che ha per titolo “Second life: tutto torna”. Alla competizione seguirà una mostra itinerante che promuove la creatività dei giovani artisti e allo stesso tempo la sostenibilità. Particolarmente importante è l’informazione che riguarda la seconda vita degli scarti per salvaguardare il nostro pianeta e limitare gli sprechi.

Le opere selezionate saranno esposte in modo itinerante in varie sedi tra Pistoia, Prato e Firenze, a partire da dicembre 2021 per circa un anno e sarà completato da un catalogo. Il progetto, pensato per diventare un appuntamento annuale, è curato da Marco Meneguzzo, docente di storia dell’Arte all’Accademia di Brera e curatore di mostre per alcune delle più importanti istituzioni pubbliche e private italiane.

Per il concorso “Second life: tutto torna” gli artisti possono scegliere di realizzare le loro opere su qualunque supporto e con qualsiasi materiale, installazione, pittura, scultura, fotografia e audiovideo.

“Questa “call for art” nasce per diventare una tappa fissa ed annuale rivolta a tutti i giovani artisti italiani che vogliono dedicare la loro opera ai temi della sostenibilità – afferma Giuseppe Meduri, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Alia – avendo la Toscana, simbolo del binomio arte e bellezza, come loro palcoscenico. La sostenibilità è il grande tema del nostro tempo e Alia è lieta di poter dedicare una nuova attenzione a ciò che si muove nel campo artistico, investendo sulla creatività giovanile, offrendo luoghi espositivi prestigiosi in partnership con le principali istituzioni locali, valorizzando le opere in un percorso di mostre aperto ai ragazzi delle scuole, alle associazioni e a tutti i cittadini”.

“Il ruolo dell’artista – dichiara Marco Meneguzzo – è quello di interpretare il mondo, guardando alle criticità e alle prospettive da un punto di vista diverso, in grado di muovere le emozioni e da lasciare un segno non effimero nelle coscienze. La società virtuosa deve favorire questa vera e propria “produzione di idee” rese oggetto: il confronto, la discussione, il commento che un concorso pubblico può favorire è impareggiabile”.

La giuria che selezionerà tra i 20 e 30 lavori presentati sarà composta da rappresentanti di Istituzioni italiane del settore artistico, tra cui Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Valentina Gensini, Direttore Artistico centro Murate Art District, Sergio Risaliti, Direttore Artistico Museo Novecento Firenze, Alexander Pereira, Sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Monica Preti, direttrice di Pistoia Musei ed Emanuele Lepri, segretario generale del Museo Pecci di Prato.

Tra i progetti selezionati, ne saranno scelti tre che Alia si impegna ad acquisire con un premio in denaro rispettivamente di 2500 euro al primo, 1500 euro al secondo e 1000 euro al terzo.

Il bando è scaricabile nella sezione Educational sul portale www.aliaserviziambientali.it oppure sul sito www.secondlifecontest.it. La riproduzione dell’opera inedita dovrà essere consegnata entro il 26 novembre 2021 presso Alia Servizi Ambientali Spa, Via Baccio da Montelupo 52 – 50137 Firenze, oppure all’indirizzo mail secondlife.alia@gmail.com.

“Second life: tutto torna” è ideato e promosso da Alia Servizi Ambientali S.p.A.; partner dell’iniziativa sono Fondazione Palazzo Strozzi, Maggio Musicale Fiorentino, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci.