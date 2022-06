Firenze – Sono 28 i comuni toscani in cui la sfida segnerà un test importante per capire la tendenza degli elettori, dopo la pandemia e con in corso emergenza sociale ed economica, disaffezione dalla politica e guerra europea. Cartina di tornasole, i risultati di Lucca e Pistoia. In particolare, a Lucca si conclude l’era Tambellini, al secondo mandato, che consegnò la città al centrosinistra, mentre a Pistoia un’ulteriore affermazione del sindaco di centrodestra Tomasi segnerebbe la via diretta alla sua candidatura alla guida della Regione.