Firenze – Sono 28 i comuni toscani in cui la sfida segnerà un test importante per capire la tendenza degli elettori, dopo la pandemia e con in corso emergenza sociale ed economica, disaffezione dalla politica e guerra europea. Cartina di tornasole, i risultati di Lucca e Pistoia. Interessante l’affluenza alle urne per quanto riguarda i 5 quesiti referendari, che stenta a decollare.