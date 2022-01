Fiesole – Il Comune di Fiesole ha partecipato al progetto redatto dalla Città Metropolitana di Firenze e cofinanziato dalla Regione Toscana, sugli itinerari Etruschi dell’iniziativa interregionale “In Etruria”. Il progetto, elaborato in coordinamento con tutti i comuni attraversati, prevede interventi puntuali nei singoli Comuni, che complessivamente costituiscono il completamento per l’identificazione e la promozione del sentiero “Toscana Terra Etrusca” da Fucecchio a Fiesole.

Gli interventi previsti nel Comune di Fiesole, oltre all’estensione del percorso da Piazza Mino a Sant’Apollinare, prevedono la valorizzare del giardino pubblico di via Mari, dove si trovano appunto le mura etrusche di Sant’Apollinare, uno dei due colli etruschi di Fiesole che insieme a quello di San Francesco, includeva la città etrusca ed era probabilmente una delle porte della “Cassia Vetus”. Per la rilevanza archeologica del sito, le opere di sistemazione sono state approvate dalla Soprintendenza per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, ed in accordo con essa, prevedono una complessiva riqualificazione di tutta l’area antistante alle mura comprese alcune delle aree dove il parcheggio non era in realtà previsto e dove non sarà possibile sostare in futuro.

La riqualificazione del verde presente nell'area comprende: la ripulitura degli infestanti presenti sulle mura; la sostituzione di tutti gli esemplari di pino nero (impiantati recentemente e non autoctoni) con piante di olivo, volta ad un riassetto strutturale sia della specie che dell'organizzazione spaziale dovuta ad una riprogettazione del sito effettuata direttamente da Città Metropolitana e Comune, perseguendo un' uniformità stilistica e paesaggistica rispetto all'oliveta adiacente.