Firenze – Aveva 33 anni, era di nazionalità ceca ed era un homeless. Stamattina non si è svegliato e non si sveglierà mai più, l’uomo che è stato ritrovato sui gradini di Santa Maria Novella, a Firenze, all’alba di oggi, morto, con ogni probabilità nel sonno e con buone probabilità a causa della lite di cui è stato uno dei protagonisti ieri pomeriggio, con un altro clochard, che ad ora risulta indagato per omicidio colposo. Chissà cosa è intercorso fra i due, l’ipotesi è che fossero entrambi ubriachi. Secondo un testimone, un altro senzatetto, nel confronto il 33enne sarebbe caduto in seguito a una spinta e avrebbe sbattutto la testa a terra. Nonostante l’intervento del 118, allertato sembra dal testimone, l’uomo avrebbe rifiutato il ricovero e nonostante il mal di testa, la sera si sarebbe coricato nel suo duro giaciglio per dormire. E dal sonno non si sarebbe più svegliato. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.