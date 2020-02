Livorno – Tre tonnellate di cocaina sono state sequestrate dai carabinieri nel porto di Livorno, su una nave con bandiera delle isole Marshall, proveniente dalla Colombia; tre persone arrestate in Francia come destinatarie della spedizione: è il bilancio di un’operazione frutto di indagine partita da Marsiglia e che ha coinvolto la Dda di Firenze. Il sequestro è ingente, il secondo per consistenza in Italia, come spiega il procuratore Giuseppe Creazzo, per un valore di circa 400 milioni di euro. Gli inquirenti francesi avevano segnalato alla Dda che la nave sarebbe arrivata a Livorno con un carico. Il 24 febbraio è scattata la perquisizione. La droga è stata rinvenuta in numerosi zaini, ciascuno dei quali ne contenevacirca 37-38 chili. Gli zaini sono stati tutti vuotati meno uno, poi gli zaini vuoti sono stati riempiti con altro materiale, raggiungendo così lo stesso peso originario. La nave ha poi sostato a Genova, dove gli investigatori hanno installato delle microspie. Oggi, all’arrivo della nave a Marsiglia, sono arrivati tre uomini che hanno prelevato gli zaini portandoli in una villa. Sono stati arrestati.