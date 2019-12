Pontedera – Sequestro della Guardia di Finanza di Pontedera in un negozio gestito da un imprenditore cinese. Oltre 10mila articoli tra luminarie, giocattoli e prodotti natalizi commercializzati in occasione delle prossime festività, per un valore stimato di 60.000 euro, sono stato sequestrati in quanto “non rispettando le prescrizioni sugli standard di sicurezza, potevano risultare molto pericolosi per la salute, con particolare riguardo agli articoli per bambini, alle luminarie e ai prodotti elettronici”.