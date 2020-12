Firenze – Addio sogni di gloria per la Carrarese che aveva avanzato la propria candidatura alla promozione diretta in serie B. Questo pomeriggio nell’anticipo del Girone A della serie C, è stata sconfitta a Como incassando così la seconda battuta d’arresto consecutiva, la prima in trasferta.

Non c’è dubbio che la squadra non aveva ancora smaltito la terribile mazzata di una settimana prima in casa dalla modesta Pergolettese. Non è certo un momento felice per la Carrarese. Comunque mai dire mai (il campionato ancora molto lungo poi eventualmente ci sono i playoff) per salire in serie B.

La partita di questo pomeriggio a Como ha registrato un episodio che ha avuto un peso nell’andamento del gioco. Non erano ancora trascorsi due minuti di partita che il Como era in vantaggio con un gol in contropiede di Gatto. Sfortuna, distrazione, squadra scesa non ancora non al massimo della concentrazione. Forse un po’ tutto. Poco dopo la mezzora la Carrarese pareggiava con Calderini. Nella ripresa Carrarese alla ricerca della rete del pareaggio. Ma erano invece i lariani a realizzare la rete del successo con Arrrgoni.

Como-Carrarese 2-1 (1-1

Marcatori: Gatto (CO) al 2’; Calderini (Ca) al 36’; Arrigoni (co) al 78’.

CARRARESE- Mazzini, Valetti, Boni, gyei, Imperiale, Foresta, Luci, Schio, Manzoni, Infantino, erni (sal 74’ Cais) All. Mattua Baldini

—————-

CLASSIFICA

Renate p. 31; COMO p. 28; (; Pro Vercelli p. 27; Carrarese p.25; Juventus p.25; Lecco p. 24; Pro Sesto p.23; Alessandria p. 23; Pro Patria p. 19; Albinoleffe p.21; Pro Patria p. 19; 19; Grosseto p.19; Pontedera p.18; Novara p.16, Pergolettese p.15; Livorno p.14; Olbia p. 14; Giana p. 13; Piacenza p.13; Pistoiese p.12 Lucchese p. 6.

————-

QUINDICESIMA GIORNATA

———————-

Risultiati antipici – Como Carrarese 2-1; e Pro Vercelli-Albinoleffe 2-2.

————————

DOMANI DOMENICA -– Pro Patria-Lecco, arbitro Maio Perna di Roma; Pro Sesto-Pontedera arbitro Mario Zucchetti di Foligno, Olbia-Renate arbitro Luigi Carella di Bari; Giana-Grosseto arbitro Mario Milanesi di Genova; Lucchese-Piacenza , arbitro Stefano Milone di Tauriniana; Pro Vercelli-Albinoleffe; Pistoiese-Livorno, arbitro Stefano Milone di Tauranuo; Gianpiero Mele di Nola; Pergolettese-Novara arbitro Gianpiero Mele di Nola; Juventus- Alessandria, arbitro Stefano Casone di Nocera inferiore, ore 15

Girone B : Arezzo-Modena (ore 17,30; arbitro Claudio Panettella di Molfetta.

MERCOLEDI’ 16 – Renate-Giana ore 15; Pro Vercelli-Livorno ore 15. Arezzo-Fano ere 15.