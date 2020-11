Firenze – Domani sabato (ore 20,45) si apre l’11° giornata del girone A della serie C. Si apre con un atteso derby toscano. Il Livorno ospita la Carrarese. Un’assenza per parte : Agazzi per i labronici e Pasciuti per gli apuani.

Due squadre con gli umori opposti. Di felicità per il Livorno, di pessimismo per la Carrarese. I labronici sono alle stelle quando alla vigilia dell’inizio di campionato si temeva che la squadra non partecipasse nemmeno perchè la società era allo sbando per problemi dirigenziali e quattro giocatori fiutata l’aria avevano lasciato Livorno.

Oggi la formazione labronica vanta 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte E si trova a metà classifica ed è reduce da un bel successo sul Giana. Un miracolo dei giocatori e del loro allenatore Alessandro Dal Canto. Quindi Livorno è pronti ad affrontare con slancio questo difficile derby.

La Carrarese invece viene dalla bruciante sconfitta interna con il Renate avversario anche nella corsa verso la serie B. Non ha scelta. Deve vincere se intende alimentare il sogno della promozione. Ma non sarà facile (senza l’allenatore Baldini in panchina perché squalificato). Anzi dovrà esprimersi al meglio delle sue notevoli possibilità nella speranza che basti per riprendere la marcia.

Per le altre squadre toscane non dovrebbe essere domenica impossibile. Il Pontedera può passare a pieni voti dal campo del Giana; il Grosseto riceve il Lecco avversario tosto, ma il fattore campo potrebbe fare la differenza; partita facile sulla carta per la Pistoiese che ospita l’Olbia in fondo alla classifica. Mentre la Lucchese, sul campo del Pro Sesto, dovrà dare l’anima per tornare da Milano con qualche punto in tasca.

CLASSIFICA

Renate p. 19; Pro Vercelli p.17; Carrarese p. 16; Pro Sesto p.16; Pro Patria p.15; Lecco p.15; Grosseto p.14; Alessandria p. 14; Novara p.14, Livorno p.13; Como p.13; Juventus p. 13; Pontedera p. 13; Pergolettese p.12; Albinoleffe p. 12; Pistoiese p.9; Piacenza p. 9: Giana p. 7; Olbia p. 4; Lucchese p. 1.

———————-

GIRONE A 11°GIORNATA

DOMANI SABATO 14 : Livorno-Carrarese ore 20,45 arbitro Claudio Panettella di Gallarate.

DOMENICA – Alessandria-Piacenza ore 15, arbitro Michele Di Cairano di Ariano Irpino; Como-Pro Vercelli ore 17,30, arbitro Mattia Saia di Palermo; Giana-Pontedera, ore 15, arbitro Gianluca Grasso di Ariano Irpino; Grosseto-Lecco, ore 15, arbitro Francesco Carrione di Castellmare di Stabia; Novara-Renate ore 14,30, arbitro Matteo Ricci di Firenze; Pistoiese-Olbia ore 16,30, arbitro Eugenio Scarpa di Collegno; Pro Patria-Albinoleffe ore 15, arbitro William Villa di Rimini; Pro Sesto-Lucchese ore 15, arbitro Bogdan Nicolas Sfira di Pordenone.

Pergolettese-Juventus rinviata a mercoledì2 dicembre ore 15.

GIROnE B : Fermana-Arezzo rinviata.

MERCOLEDI’ 25 (recuperi, ore 15) : Como-Olbia; Giana-Piacenza; Lucchese-Albinoleffe; Pergolettese-Pro Vercelli; Mantova-Arezzo.