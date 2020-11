Firenze – Con tre anticipi si è aperta oggi la nona giornata del girone A della serie C. Al centro il super derby a Grosseto ospite la Carrarese, E’stata una bella sfida che ha prodotto una sola rete su rigore a favore della Carrarese. Rigore calciato e realizzato al 17’ da Infantino (vincitore della classifica dei marcatori nel passato campionato) e su quella rete si è giocato il derby.

Il Grosseto cercava con slancio di pareggiare, ma senza riuscirvi (occasionissima al 24’ con Moscati che mandava sul fondo una palla da gol) anche perché aveva davanti un avversario forte ed organizzato che punta alla promozione in serie B. Quindi un risultato un po’ previsto tutto sommato giusto.

Giusto ricordare che ben diversi sono gli obiettivi delle due squadre: la promozione per la Carrarese, un campionato tranquillo per il Grosseto salito in serie C quest’anno. Fino a questo momento i grossetani hanno marciato alla grande (sono nei quartieri nobili della classifica) sorprendendo positivamente tutti.

La Carrarese si confermava squadra solida, di buon livello tecnico. Dall’inizio del campionato ha perduto qualche punto che non doveva perdere, ma a Grosseto ha mostrato notevoli qualità (ma deve migliorare ancora un po’) da poter guardare lontano. Intanto è lassù in vetta alla classifica.

Grosseto : Barosi, Polidori, Garelli, Ciolli, Campeol, Kkraja, Vrdoljak, Sersanti, Cretell (dal 46’ Russo); Galligani, Moscati (dal 46’ Mancone). All. Lamberto Magini.

Carrarese .; Mazzini, Valletti, Boni, Murolo, Imperiale, Pasciuti, Schro, Caccavallo (dal 61’Pedrini), Piscopo(dal 61’ Boccardi); Caldarini (dal 46’Ermanno) Infantino. All. Silvio Baldini.

—————————

CLASSIFICA

Carrarese p. 16; Pro Vercelli p.14, Grosseto p.14; Como p.13; Novara p. 13; Renate p. 13; Pro Sesto p. 13; Pontedera p. 12; Pro Patria p. 12; Lecco p. 12; Alessandria p. 11; Livorno p.10; Pergolettese p. 9; Piacenza p. 9: Albinoleffe p. 9; Giana p. 7; Pistoiese p. 6; Olbia p. 4; Lucchese p. 1.

NONA GIORNATA

RISULTATI: Pergolettese-Pro Vercelli ore 20,45, arbitro Marco Emanuelle di Pisa; Renate-Lecco ore 18,30, arbitro Marco d’Ascanio di Ancona; Grosseto-Carrarese 0-1.

DOMANI- Alessandria-Livorno, ore 15, arbitro Paolo Bitonto di Bologna; Pro Patria Pro Sesto ore 15, arbitro Maria Solo Caputo di Livorno; Pistoiese-Pontedera ore 17,30; arbitro Mario D’Arace di Lugo di Romagna; Giana-Piacenza ore 15, arbitro Roberto Lavison di Padova; Novara-Juventus ore 15, arbitro Francesco CarrCastellmare di Stabia; Como-Olbia ore 15. Arbitro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

RINVIATE :Girone A Lucchese-Albinoleffe; Como-Olbia- Girone B Mantova-Arezzo.

———————-

DECIMA GIORNATA

NERCOLEDI’ 11 Pro Sesto- Como ore 20,45; Pro Vercelli-Pistoiese ore 15; Albinoleffe-Alessandria ore 15; Carrarese-Renate ore 15;; Lecco-Novara ore 15; Olbia-Pergolettese ore 12,30; Piacenza-Pro Patria ore 15;