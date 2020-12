Firenze – E’ scivolata via senza grandi acuti la 15° giornata della serie C. Nel girone A i lombardi del Renate si sono confermati al vertice della classifica; balzo in avanti del Como; caduta verticale della Carrarese; alcune vittorie non vistose ma molto importanti per quelle squadre che le hanno ottenute perché bisognose di punti per migliorare le rispettive delicate classifiche. Futuro sempre più nero per l’Arezzo.

Giornata positiva dunque per la Pistoiese, Pontedera, Lucchese che hanno riassaporato il sospirato successo. Continua intanto a sorprendete sempre più il Grosseto giustamente definita la squadra da trasferta. Non vinceva dal 2 novembre quando ha battuto il Livorno. E’ andato a Gorgonzola si è preso i tre punti in palio contro Giana è tornato raggiante a casa. Sei trasferte cinque vittorie. Un record.

Un sorriso per la Pistoiese (non ha molta fortuna ma anche problemi strutturali da risolvere). Uno per la Lucchese che finalmente, dopo tante pene leggi virus, sta rialzando la testa n po’ in affanno il LIvorno (ma non per colpa della squadra nè dell’allenatore) ma per problemi societari.

La Lega Pro ha disposto che giocate le partite di domenica 20 della 16° giornata, la serie C andrà in vacanza fino al 1 gennaio 2021. Alcuni recuperi ed anticipi saranno disputati prima di domenica.

CLASSIFICA

Renate p. 32; COMO p. 28; Pro Vercelli p. 27; Alessandriap.26; Carrarese p.25; Juventus p.25; Lecco p. 24; Pro Sesto p.23; Grosseto p.22; Pro Patria p.22; Pontedera p. 21; Albinoleffe p.21; Pergolettese p.18; Novara p.17; Pistoiese p. 15; Olbia p. 14; 15; Livorno p.14; Giana p. 13; Piacenza p.13; Lucchese p. 9.

————-

Classifica Girone B – Arezzo p. 7 (1 vittoria, 4 pari, 9 sconfitte (ultimo del girone).

—————————-

MERCOLEDI’ 16 – Renate-Giana ore 15; Pro Vercelli-Livorno ore 15. Arezzo-Fano ere 15.

SABATO 19 – Ore 15 – Lecco Pro Vercelli; Carrarrese-Albinoleffe; Renate-Pistoiese; Giana-Olbia; Piacenza-Pergolettee.

DOMENICA 20 – ore 15 – Pontedera-Juventus; Alessandria-Pro Sesto; Grosseto-Como; Livorno-Lucchese; Novara-Pro Patria; Renate-Pistoiese.