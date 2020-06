Firenze – Le partite del primo turno dei playoff di serie C già in programma mercoledì 1 luglio sono state anticipate a martedì 30 giugno. Resta al 1 luglio solo quella che vedrà impegnata la perdente della Coppa Italia serie C la cui finale (Ternana-Juventus) è fissata per sabato 27 giugno.

Lo ha deciso oggi lunedì l’assemblea delle 60 società della Lega Pro convocate in video conference call. Il presidente Francesco Ghirelli ha aperto i lavori con una riflessione sui risultati degli ultimi avvenimenti.

Ha ricordato che il Collegio di garanzia del Coni ha respinto i ricorsi di Gozzano, Rimini e Rieti avversi alla loro diretta retrocessione in serie D in quanto ultime in classifica nei rispettivi tre gironi al momento dello stop del campionato a causa del virus. Le ricorrenti avevano minacciato un ricorso al Tar, ma poi hanno finito per accettare la loro retrocessione.

E’ stato affrontato anche il problema delle risorse necessarie per fronteggiare gli alti costi per la gestione del prossimo campionato 2020-2021 e dei contratti dei calciatori militanti in serie C.

Sono state inoltre confermate le volontarie rinunce ai playoff di Pontedera, Arezzo, Pro Patria, Modena, Piacenza e Vibonese.

Il calendario aggiornato.

COPPA ITALIA

Sabato 27 a Cesena, ore 20,45, finale Ternana-Juventus (se necessario supplementari e rigori). Chi vince parteciperà al primo turno nazionale dei playoff.

PLAYOUT – Gara andata sabato 27 giugno Pianese-Pergolettese ed Olbia-Giana; ritorno martedì 30 giugno Pergolettese-Pianese a Piacenza per l’indisponibilità del campo di Crema, e Giana-Olbia.

——————

PLAYOFF – Fase di girone gara unica

1°) turno martedi 30 giugno. Resta per il 1 luglio solo la partita che sarà giocata dalla vincitrice della Coppa Italia finale in programma il 27 giugno.

2° turno domenica 5 luglio.

Fase nazionale 1°) turno giovedì 9 luglio; 2°) turno lunedì 13 luglio.

Semifinali venerdì 17 luglio; finali 22 luglio.