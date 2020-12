Firenze – La 14° giornata della serie C in programma domenica prossima presenta due anticipi a domani sabato. Di scena squadre dell’alta classifica a partire dalla Carrarese terza in classifica in lotta per la promozione in serie B. Era previsto un terzo anticipo, Pro Vercelli-Livorno, ma a causa della neve è stato rinviato al 16 dicembre.

La Carrarese riceve la Pergoletese squadra di coda, ma in queste ultime giornate si è espressa su buoni livelli. Comunque sebbene l’assenza di alcune pedine (compresa quella dell’allenatore Silvio Baldini squalificato) la Carrarese è largamente favorita quindi deve assolutamente vincere per alimentare il sogno di salire nel prossimo campionato in serie B.

L’altro anticipo vede la capolista Renate ricevere il Giana formazione di seconda fila. Pronostico scontato.

CLASSIFICA

Renate p. 28; Pro Vercelli p. 26; Carrarese p.25; Como p.24; Pro Sesto p.23; Juventus p. 22; Lecco p. 21; Alessandria p. 20; Pro Patria p. 19; Albinoleffe p.19; Grosseto p.18; Pontedera p.17; Novara p.15, Livorno p.14; Giana p. 13; Pistoiese p. 12; Pergolettese p.12; Olbia p. 12; Piacenza p. 10: Lucchese p. 6.

14° GIORNATA

DOMANI sabato – Girone A – Renate-Giana ore 14,30, arbitro Roberto Lovison di Padova; Carrarese-Pergolettese ore 15, arbitro Matteo Ceriti di Viterbo.

DOMENICA – Juventus-Pro Patria ore 15, arbitro Daniele De Tommaso di Rimini; Lecco-Pistoiese ore 15, arbitro Giacomo Grasso di Ariano Irpino; Piacenza-Pro Sesto ore 15, arbitro Antonio Costanza di Agrigento; Pontedera-Como, ore 15,arbitro Gabriele Scatena di Avezzano; Lucchese-Alessandria, ore 15, arbitro Eduard Pashku; Grosseto-Novar, ore 15, arbitro Sajimir Kumaro di Verona; Albinoleffe-Olbia, ore 15, arbitro Maria Ferrieri di Livorno.

Girone B Arezzo-Sudtirolo ore 15 Arbitro Perenzoni di Rovereto.

SABATO 12 : Como-Carrarese ore 14,30; Lucchese-Alessandria ore 15.

DOMENICA 13 – Pro Patria-Lecco; Pro Sesto-Pontedera; Olbia-Renate; Giana-Grosseto; Lucchese-Piacenza; Pro Vercelli-Albinoleffe; Pistoiese-Livorno; Pergolettese-Novara; Juventus- Alessandria, ore 15.

