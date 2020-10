Firenze – Seconda giornata del girone A della serie C. Una giornata piuttosto negativa per le squadre toscane. Tre sconfitte, un pari, due vittorie. Poca fortuna a cominciare dagli anticipi di sabato con il Livorno in casa non è andato oltre il pari e dalla Pistoiese è stata sconfitta, ma non meritava assolutamente di perdere.

Dopo qualche colpo a vuoto la Carrarese sembra avere infilato, ma con tanta fatica (ha vinto sul campo della Pro Sesto grazie ad un rigore realizzato dal bomber Infatino). Per gli apuani è arrivato il primo successo, ma Mister Baldini deve lavorare molto per portare la squadra al massimo delle sue notevoli possibilità.

Anche il Pontedera, contro il Piacenza, ha acciuffato la vittoria proprio in extremis. E’ passato con un colpo di testa di Magassi in piena zona di recupero.

Inesperienza e sfortuna per il Grosseto battuto dal Renate. Punizione a sorpresa a favore degli ospiti. Tiro immediato. Nemmeno il tempo di riflettere sulla punizione. Grossetani sorpresi compreso il portine che respingeva maaluccio. Palla a De Sene che metteva in rete. Insomma inesperienza del neo promosso Grosseto.

Giornata no per la neo promossa Lucchese messa sotto con tre reti a Novara. Il risultato numerico della sconfitta penalizza oltre misura la Lucchese perché pure i toscani avevano avuto le loro occasioni, purtroppo, non sfruttate.

Per la Juventus due partite, due successi. Ha dilagato l’Alessandria (occhio a questa squadra che punta molto in alto).Primo turno feriale, mercoledì si gioca la terza giornata.

RISULTATI. Como-Pistoiese 1-0; Livorno-Lecco 2-2; Giana-Juventus 1-2 Alessandria –Olbia 4-1; Grosseto-Renate 0-1; Novara-Lucchese 3-0; Pergolettese-Albinoleffe 2-1; Pontedera-Piacenza 1-0; Pro Patria-Pro Vercelli 1-1; Pro Sesto-Carrarese 0-1.

CLASSIFICA

Juventus, Pontedera e Como p 6;

Carrarese, Lecco, Alessandria, Pro Vercelli e Pergolettese, p. 4;

Grosseto, Renate, Novara p. 3;

Livorno, Pro Patria p.2;

Lucchese, Pistoiese, Albinoleffe p. 1;

Pro Sesto, Giana, Piacenza, Olbia p. 0.

———————

Girone B : Arezzo-Perugia domani lunedi 5 ottobre ore 20,45.

———————-

GIRONE A – TERZA GIORNATA . MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE – Piacenza–Livorno ore 18,30; Lucchese-Grosseto; Pistoiese-Pergolettese; Olbia-Pro Patria; Renate-Pro Vercelli; Novara-Giana Erminio; Carrarese-Pontedera; Lecco-Alessandria; Albinoleffe-Pro Sesto.

———————-

GIRONE B : GIOVEDI’ 8 ottobre : Gubbio-Arezzo, ore 18,30.