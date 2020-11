Firenze – Tredicesima giornata del campionato di serie C. Delle sette squadre toscane sono uscite vittoriose la Carrarese che ha confermato il terzo posto in classifica; la Pistoiese che si è allontanata dalle retrovie ed Arezzo che ha centrato la prima vittoria della stagione. Ed un buon pareggio del Grosseto

Piuttosto deludente il derby tra Livorno e Pontedera. Niente gol, emozioni con il contagocce. Ha prevalso la tesi prima non perdere. Quindi squadre in campo con schieramenti che curavano in particolare la fase difensiva.

Eppure il successo sarebbe servito per le rispettive classifiche. Invece meglio non rischiare più di tanto. Il traguardo massimo a cui aspirano i dirigenti di Livorno e Pontedera è quello di partecipare ai playoff. E così proseguono in una marcia altalenante. Il Livorno una vittoria nelle ultime quattro partite.

Missione compiuta. La Carrarese passa sul campo del Giana, come era previsto, e consolida il terzo posto in classifica. Ha disputato una partita molto autorevole. Già nel primo tempo prendeva in mano il gioco ed il Giana era costretto a difendersi.

Nel giro di dieci minuti all’inizio della ripresa, la Carrarese, dopo aver fallito diverse occasioni, andava a segno. Prima con Manzani, poi con Piscopo. Gli apuani continuavano a dominare la scena fino alla fine. Il gol del Giana al 94’ con Montesano non contava niente.

La Pistoiese supera la Lucchese ed incassa tre punti preziosi per la sua delicata classifica. Un gol per tempo. Al 28’Chinellato. Nel finale della ripresa 81’ il Secondo gol con Valiante. Un successo atteso con ansia visto che la classifica della Pistoiese aveva allarmato la tifoseria. La squadra nelle ultime precedenti partite aveva messo insieme 1 vittoria e 4 sconfitte.

La Lucchese continua nel suo calvario. E’ ultima in classifica con slo tre punti. Per la squadra il ”vero” campionato inizia solo ora. Nel senso che solo ora ha messo insieme una lista di giocatori completa ed accettabile quando aveva preso il via del campionato con la difficoltà a mettere in campo undici giocatori senza tener conto del ruolo. Poi la grave crisi dirigenziale ed infine massacrata dal virus.

Zero a zero a Busto Arsizio tra Pro Patria e Grosseto. Una sfida tra due squadre dal rendimento altalenante. Molto equilibrio, molta tsttica, qualche buona occasione da ambo le parti. Tuttavia è positivo il pareggio del Grosseto in quanto ottenuto ottenuto su un campo che ha sempre concesso poco Ed tra l’altro in 10 gli ultimi minuti per l’espulsione di Raimo.

Sorprendente sconfitta della Juventus (veniva da due successi consecutivi) ad Olbia. Gol dei sardi con Penningtone e Udoh e Rafia per la Juventus.

Stop pesante per la Pro Vercelli battuta dall’Alessandria. Gol di Eusepi e Arrighini per gli alessandrini e Padovan per gli ospiti; niente gol ma gioco di buona qualità a Novara ospite Albinoleffe. Ha deciso un rigore al 70’ realizzato da De Respinis in favore del Pro Sesto la partita con il Lecce. Giusto risultato.

CLASSIFICA

Renate p. 28; Pro Vercelli p. 26; Carrarese p.25; Pro Sesto p.23; Pro Patria p. 22; Lecco p.21; Como p.20; Alessandria p. 20; Juventus p.19; Albinoleffe p.19; Grosseto p.18; Pontedera p.17; Novara p.15, Livorno p.14; Giana p. 13; Pistoiese p. 12; Pergolettese p.12; Olbia p. 12; Piacenza p. 9: Lucchese p. 3.—

13° GIORNATA

RISULTATI – Pergolettese-Renate 0-2; Olbia-Juventus 2-1; Giana-Carrarese 1-2; Livorno-Pontedera 0-0; Pistoiese- Lucchese 2-0; Pro Patria-Grosseto 0-0; Olbia-Juventus 2-1; Alessandria-Pro Vercelli 2-; Novara-Albinoleffe 0-0; Pro Sesto-Lecco 1-0.

———————-

LUNEDI 30– Como-Piacenza, ore 21;

———————-

MERCOLEDI’ 2 : Pontedera-Lucchese, ore 15; Pergolettese-Juventus ore 15.

———————

GIOVEDI’ 3 dicembre Pro Sesto-Como ore 15

———————-

SABATO 5 : Pro Vercelli-Livorno ore 15; Renate-Giana ore 14,30; Carrarese-Pergolettese ore 15.

———————–

DOMENICA 6 :Juventus-Pro Patria ore 15; Lecco-Pistoiese ore 15; Piacenza-Pro Sesto ore 15.

———————-

SABATO 12 : Como-Carrarese ore 14,30