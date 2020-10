Firenze – Il quarto turno del girone A (e per l’Arezzo il B) della serie C il bilancio delle squadre toscane è stato è davvero negativo. In campo sei formazioni. Ha vinto solo il Grosseto. Ed in trasferta. Questa squadra insieme al Lecco, altra neo promossa, è al momento la vera rivelazione del girone. Il Grosseto ha collezionato risultati impensabili e si trova nei quartieri alti della classifica.

Delle altre toscane hanno pareggiato la Pistoiese risultato accettabile, e la Carrarese il cui pari, in relazione alle aspettative, è un risultato negativo. E non è stato nemmeno il primo scivolone.

Sono state sconfitte il giovane Pontedera che ha i mezzi per risalire; e Lucchese e nel girone B l’Arezzo. Due squadre in fase di completamento degli organici, alcuni giocatori sono appena arrivati e dovranno inserirsi per un gioco corale positivo.

Pro Patria-Pistoiese: fosse stato un incontro di pugilato avrebbe vinto ai punti la Pistoiese..

Carrarese-Piacenza: dominare la partita non basta. Bisogna segnare e sbagliare meno. Espulsioni e sfortuna a danno dei toscani. o.

Pontedera-Renate: una giornata no per il Pontedera, un avversario tosto ed esperto. Squadra giovani ed in crescita.

Pro Vercelli-Lucchese tempi duri per la Lucchese. La squadra urge qualche intervento mirato per potenziarla.

Girone B. Arezzo-Verona. Tira aria di crisi in casa amaranto. L’organico giocatori è ancora incompleto. Calma e nervi saldi. Il vero Arezzo è ancora in costruzione. Serve un po’ di tempo per valutare la situazione sotto tutti gli aspetti.

CLASSIFICA (girone ;

Lecco p. 10;

Grosseto p. 9;;

Renate p. 9

Carrarese p.8;

Pro Vercelli p.. 7;

Juventus p.6;

Novara p.6;

Pontedera p.6;

Como p.6;

Pro Patria p.6,

Pergolettese p.5;

Piacenza p. 4;

Alessandria p.4;

Pro Sesto p. 4;

Pistoiese p.3

Livorno p.2;

Lucchese p.1;

Albinoleffe p.1

Olbia p. 1; ;

Giana p. 0;

—————————————-

RISULTATI : Pergolettese-Grosseto 1-2; Carrarese-Piacenza 1-1; Como-Lecco 0-3; Pontedera-Renate 0-1; Pro Patria-Pistoiese 0-0; Pro Vercelli-Lucchese 2-1; Pro Sesto -Olbia 1-1.

GIRONE B : Arezzo-Verona 0-3.

——————————-

STASERA LUNEDI’ ; Alessandria-Novara ore 21. arbitro Erminio Feliciani e Albinoleffe-Giana, ore 20,45, arbitro Samuel Andreani di Prato,

—————————

SABATO 17 : Grosseto-Pro Vercelli; Lecco-Carrarese

MERCOLEDI ; 28 ottobre Juventus-Como MERCOLEDI 4 novembre: Livorno-Juventus ore 21,15.