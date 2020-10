Firenze – Serie C. Zero a zero fra Lecco e Carrarese. Un super match finito in pareggio. Giusto risultato a conclusione di una partita molto nervosa, quindi spezzettata, grande agonismo con occasioni per segnare dalle due parti. La Carrarese, ad esempio, aveva una buona occasione nel finale fallita per un soffio.

Comunque questo pari è un risultato positivo per la Carrarese in quanto raggiunto sul campo della imbattuta capolista Lecco con una formazione arrangiata in difesa causa alcune assenze. Per gli apuani è stato il terzo pareggio (venivano dal pari in casa con il Piacenza (giudizio diverso su quel risultato). La squadra si è battuta con slancio sempre pronta a ripartire sugli attacchi dei leccchesi.

Un altro anticipo registrava l’amara sconfitta in casa del neo promosso Grosseto contro la Pro Vercelli. I maremmani “lanciatissimi” (terzi in classifica con 9 punti su 12 disponibili) sono incappati in una giornata no. Il pari lo avrebbero meritato. Hanno incassato la prima rete per un errore della difesa nei primi dieci minuti. Certo giocare con un gol al passivo ha costretto il Grosseto ad attaccare correndo rischi in contropiede.

Al 55’ seconda rete degli ospiti con Rolando su punizione. Sotto di due gol, il Grosseto andava disperatamente in avanti. Al 50’ accorciava il distacco con una rete di Gorelli. Ancora Grosseto in attacco sfiorava il pari, ma senza esito. E’ stato sconfitto, ma rimane la migliore neo promossa della serie C.

Infine il terzo anticipo la Juventus in casa ha pareggiato con Albinoleffe. Ospiti in vantaggio al 32’ con Cori, pareggiava 1 a 1 la Juventus al 71’ con Del Sole.

LIVORNO GIOCATORI CONTATI

LUCCA E PISTOIA IN CASA

Domani in campo quattro squadre toscane del girone A. Più l’Arezzo, nel girone B, di scena a Carpi. Tutte dovranno esprimersi al massimo per evitare il peggio.

Il Pontedera è chiamato ad affrontare una partita tosta. Sarà a Novara, squadra al quarto posto in classifica, esperta e rafforzata rispetto al passato. Una Lucchese sul campo amico contro il Como, avversario temibile per una Lucchese ancora in fase di rodaggio.

La Pistoiese in casa contro il Piacenza dovrebbe avere la meglio sugli emiliani. Naturalmente una Pistoiese concentrata combattiva.

Rimane il Livorno impegnato su campo dell’Olbia. La situazione della società amaranto è in grandissima crisi. Andrà in campo con una formazione di emergenza. L’allenatore ha a disposizione un numero limitato di giocatori forse preciso per fare una squadra.

Domani trasferta dura per un incerto Pontedera che giocherà a Novara apparso in grande forma. Impegnativa anche la partita della Lucchese che riceverà un Como esperto; mentre un compito, sulla carta s’intende, più agevole l’impegno per la Pistoiese che ospiterò il Piacenza.Pure l’Arezzo nel girone B sarà sul difficile campo del Carpi. Per gli aretini un risultato positivo servirebbe a frenare questa loro fase negativa.

CLASSIFICA (girone A)

Lecco p. 11; Pro Vercelli p.10; Grosseto p.9; Renate p.9; Novara p.9; Carrarese p.9; Pro Vercelli p.7; Juventus p.7; Pontedera p.6; Como p.6; Pro Patria p.6, Pergolettese p.5; Piacenza p.4; Alessandria p.4; Pro Sesto p. 4; Giana Erminio e Pistoiese p.3; Livorno p.2; Lucchese p.1; Albinoleffe p.2; Olbia p. 1.

——————————-

RISULTATI – Girone A : Lecco-Carrarese 0-0; Grosseto-Pro Vercelli 1-2. O

———————-

DOMANI 18 : Juventus-Albinoleffe, ore 20,45; arbitro Marco Sala di Palermo; Novara-Pontedera, ore 15; arbitro Paride Tremolada di Monza: Olbia-Livorno, ore 15, arbitro Federico Lorico di Paola; Giana Erminio-Alessandria arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto; Lucchese-Como , ore 17,30, arbitro Gino Garofalo di Torre del Greco Pergelottese-Pro Sesto ore 17,30 arbitro Roberto Cavison di Padova; Renate-Pro Patria arbitro Renato Milone di Taurisiano; Pistoiese-Piacenza, ore 15 arbitro Giuseppe Collu di Cagliari

GIRONE B. Carpi-Arezzo, ore 15, arbitro Andrea Colombo di Como.

——————-

MERCOLEDI’ 21 Ottobre : Alessandria-Grosseto ore 18,30; Livorno-Novara ore 18,30; Pontedera-Lecco ore 18,30; Albinoleffe-Renate ore 20,45; Pro Vercelli-Juventus ore 20,45; Como-Pergolettese ore 17.30¸Piacenza-Olbia ore 20,45; Carrarese-Pistoiese ore 20,45; Pro Sesto-Giana ore 20,45

GIRONE B : Arezzo-Padova ore 18,30.

SABATO 24 : Giana-Como ore 20,45.

DOMENICA 25 : Olbia-P ro Vercellli ore 12,30; Lucchese-Juventus ore 15; Grosseto-Albinoleffe ore 15; Alessandria-Pontedera ore 15; Pistoiese-Pro Sesto ore 15; Pergoletteese-Pro Patria ore 17,30; Novara-Carrarese ore 17

GIRONE B : Matelica-Arezzo ore 17.

————————

GIRONE A : Mercoledi 28 : Juventus-Como ore 16,30; Livorno-Novara ore 18,30;

MERCOLEDI 4 novembre: Livorno-Juventus ore 21,15.