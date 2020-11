Livorno – Un derby emozionante in cui tutto è accaduto nel primo tempo. Ha vinto la Carrarese con merito. Ma il Livorno esce a testa alta da questo confronto.

La Carrarese ha così riscattato subito l’amara ed importante sconfitta, di una settimana fa con il Renate. E conferma la sua imbattibilità in trasferta (tre vittorie e 2 pareggi).E alimenta con rinnovati stimoli la sua speranza di poter lottare per la promozione in serie B. Intanto momentaneamente ha affiancato il Renate al comando della classifica.

Ma il Livorno in casa, era in serie positiva da tre giornate. Si è battuto alla grande giocando le sue carte da premiare se pensiamo a come ha affrontato il campionato la società labronica.

Tre gol tutti messi a segno nel primo tempo. Apriva le segnature la Carrarese con Piscopo al 28’, ma sette minuti dopo il Livorno pareggiava con Di Gennaro (terza rete personale). Bel gioco, molte emozioni ed al 38’ con Infantino (5° gol personale) la Carrarese realizzava la rete vincente.

LIVORNO-CARRARESE 1-2

MARCATORI : al 28’ Piscopo (C.), al 35’Di Gennaro (L.), al 38’ Infantino (C.)

LIVORNO : Stancapano, Sosa, Di Gennaro, Deverlan (dal85’ Fremura), Morelli, Haoundi, Piccoli (dall’85’ Pecchia), Pollecchi (61’ Mazzea), Gemignni, Marsura (61’Broken) Murilo.

CARRARESE : Mazzini, Valetti, Boni, Murolo, Imperiale, Foresta, Luci, Caccavallo (dal 78’ Cais), Piscopo (dall’85’ Schiro), Calderini(dal 63’ Pavone), Infantino.

ARBITRO : Claudio Panettella di Gallarate.

—————

Per le altre squadre toscane non dovrebbe essere domani una domenica impossibile. Anche se è vero che partite facili non esistono più.

Il Pontedera sarà ospite del Giana Ermiio. Ha le carte per vincere ma i lombardi sul proprio campo non concedono molto. Il Grosseto riceve il Lecco avversario tosto, ma il fattore campo potrebbe fare la differenza. Pronostico pe la Pistoiese che ospita Olbia, squadra del fondo classifica. Questa è una partite che la Pistoiese deve vincere. Punto e basta.

La Lucchese continua ad essere bersagliata dal virus. Pe questo motivo l’inizio della partita è stato posticipato dalle ore 15 alle 19,30.. Sarà sul campo del Pro Sesto, quarto in classifica, quindi dovrà dare l’anima per tornare da Milano con qualche punto in tasca.

CLASSIFICA

Carrarese p. 19; Renate p. 19; Pro Vercelli p.17; Pro Sesto p.16; Pro Patria p.15; Lecco p.15; Grosseto p.14; Alessandria p. 14; Novara p.14, Livorno p.13; Como p.13; Juventus p. 13; Pontedera p. 13; Pergolettese p.12; Albinoleffe p. 12; Pistoiese p.9; Piacenza p. 9: Giana p. 7; Olbia p. 4; Lucchese p. 1.

——-

DOMANI: Alessandria-Piacenza ore 17,30, arbitro Michele Di Cairano di Ariano Irpino; Como-Pro Vercelli ore 17,30, arbitro Mattia Saia di Palermo; Giana-Pontedera, ore 15, arbitro Gianluca Grasso di Ariano Irpino; Grosseto-Lecco, ore 15, arbitro Francesco Carrione di Castellmare di Stabia; Novara-Renate ore 14,30, arbitro Matteo Ricci di Firenze; Pistoiese-Olbia ore 16,30, arbitro Eugenio Scarpa di Collegno; Pro Patria-Albinoleffe ore 15, arbitro William Villa di Rimini; Pro Sesto-Lucchese ore 19, arbitro Bogdan Nicolas Sfira di Pordenone.

Pergolettese-Juventus rinviata a mercoledì 2 dicembre ore 15.

GIROnE B : Fermana-Arezzo rinviata.

———————————

12° GIORNATA

SABATO 21 ore 15. Grosseto-Livorno; Piacenza-Novara; Renate-Alessandria.

DOMENICA 22 : Albinoleffe-Como; Carrarese-Olbia; Juventus-Pistoiese; Lecco-Pergolettese; Lucchese-Giana; Pontedera-Pro Patria; Pro Vercelli-Pro Sesto.

—————————-

MERCOLEDI’ 25 (recuperi, ore 15) : Como-Olbia; Giana-Piacenza; Lucchese-Albinoleffe; Pergolettese-Pro Vercelli; Mantova-Arezzo.