Firenze – La Lega Pro ha fissato date ed orari delle partite della prima giornata di ritorno dei tre gironi della serie C. Sciopero effettuato per la defiscalizzazione dei 60 clubs della serie C.

La Toscana è presente con sei squadre tutte militanti nel Girone A che sarà recuperato mercoledi 22 gennaio 2020.

Queste partite ed orari delle partite del girone A : Albinolefe-PISTOIESE ore 18,30; CARRARESE-PONTEDERA ore 20,45; Gozzano-Alessandria ore 20,45; Juventus-Novara ore 20,45; Lecco-AREZZO ore 18,30; Monza-Pro Patria ore 20,45; Olbia-ROBUR SIENA ore 29,45; Pergolettese-Como ore 18,30; PIANESE- Pro Vercelli ore 18, 30.