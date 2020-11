Firenze – E’ stata disputata l’8° giornata del girone A del campionato di serie C. Un turno parziale in quanto tre partite sono state rinviate. Non è stato un turno positivo per le squadre toscane. Solo il Livorno ha vinto (secondo successo consecutivo).

Senza gol nel derby Pontedera-Grosseto. Inaspettato stop della Carrarese; in zona allarme la Pistoiese.

L’atteso derby toscano a Pontedera ospite il Grosseto non ha entusiasmato più di tanto. Niente gol ed anche poche grandi occasioni sulle dita di una mano. Divise in parità. Tanto pressing, gioco piacevole, rapido fra due squadre il cui primo obiettivo era non perdere. Giusto il pari. Una nota di merito per il Grosseto che in trasferta non ha ancora mai perduto. Ora divide con la Pro Vercelli il vertice della classifica. Ma Vercelli deve recupera una partita.

Il Livorno supera la Pergolettese e centra la seconda vittoria consecutiva (veniva dal successo a Renate). Sta entusiasmando la squadra livornese e non risente dei problemi dirigenziali della società. E’ stata una partita con cinque reti e tante emozioni. Gli ospiti realizzavano i due su rigore. Ma non sono bastati a fermare un Livorno sempre più ordinato e convinto delle proprie risorse.

I toscani andavano in vantaggio nel primo tempo con Marsula (in conto anche due buone occasioni fallite). La ripresa uno spettacolo. Andava a segno Duca al 58’ su rigore. Uno a uno. Poi gol di Di Gennaro al 64’, ma la Pergolettese pareggiava di nuovo su rigore con Scardina. La rete del giusto successo amaranto arrivava al 71’ con Murlo.

Inaspettata e pesante sconfitta in casa per la Carrarese contro l’Alessandria. Un brutto colpo con ricadute negative anche sul progetto della società apuana che mira alla promozione in serie B. E’ la seconda volta che la Carrarese cade (la prima in casa), ma in questa partita la squadra di Silvio Baldini è stata troppo sotto le aspettative. C’è stata anche la sfortuna (non è andata bene una agli apuani), ma pure ingenuità ed errori.

Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato chiuso senza reti, dopo dieci minuti della ripresa l’Alessandria andava in vantaggio grazie ad una prodezza balistica di Corazza, Vivace la reazione della Carrarese, ma un po’ per sfortuna, un po’per errori non riusciva a risalire. Anzi al 70’incassava il secondo gol ad opera di C astellani.

Non meritava di perdere la Pistoiese di scena sul campo di Albinoleffe. E’ stata “punita” a due minuti dalla fine con un gol di Manconi. Il pareggio tra il confronto di due squadre di seconda fila in classifica sarebbe stato il risultato più giusto. Invece la Pistoiese ha collezionato un’altra sconfitta. Non è partita bene in questo avvio di campionato. Può e deve fare di più.

Parità tra Juventus e Lecco. Tutto nel primo tempo. Rete degli ospiti all’8° con Capogna, pareggio dei bianconeri al 18’ on Fagioli. Tre reti per parte tra Piacenza (gol di Corbari e doppietta di Gonzi) e Renate (gol Anghileri e doppietta di Galuppini). Tre a zero per Pro Sesto contro il Novara (gol Mutton, autorete di Buzzegoli e Scapuzzi).

—————————

CLASSIFICA (girone A)

Pro Vercelli p. 14;

Grosseto p. 14;

Como p.13;

Carrarese p. 13;

Novara p. 13;

Pontedera p. 13;

Renate p.13;

Pro Sesto p. 13;

Pro Patria p. 12,

Lecco p. 12;

Alessandria p. 11

Juventus p. 11

Livorno p. 9;

Pergolettese p. 9;

Piacenza p. 9:

Albinoleffe p. 9;

Giana p. 7;

Pistoiese p.6;

Olbia p. 4;

Lucchese p. 1.

———————————-

RISULTATI

GIRONE A – Juventus-Lecco 1-1; Pontedera-Grosseto 0-0; Pro Sesto-Novara 3-0; Piacenza-Renate 3-3; Livorno-Pergolettese 3-2; Albinoleffe-Pistoiese 1-0; Carrarese-Alessandria 0-2.

GIRONE B – Arezzo-Triestina 2-2.

RINVIATE : Pro Vercelli-Giana per nebbia; Como-Pro Patria e Olbia Lucchese per corona virus.

———————

MERCOLEDI’ 4 : Livorno-Juventus ore 17 (recupero 4° giornata).

NONA GIORNATA

SABATO 7 :Pergolettese-Pro Vercelli ore 20,45; Grosseto-Carrarese ore 15.

DOMENICA 8 –Lucchee-Albinoleffe; Como-Olbia; Alessandria-Livorno, ore 15; Pro Patria Pro Sesto; Renate-Lecco, ore 17,30; Pistoiese-Pontedera; Giana-Piacenza; Novara-Juventus ore 17,30

NERCOLEDI’ 11 : Livorno-Giana ore 19,30; Pro Sesto-Como ore20,45