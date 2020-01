Firenze – Sono ben quattro gli anticipi a domani sabato della seconda giornata di ritorno del Girone A del campionato di serie C. Impegnate anche due squadre toscane la Pianese e la Pistoiese. Per la Pianese che riceve (sul campo di Grosseto) il Giana Erminio è fondamentale, un imperativo vincere.

E’ una sfida tra due squadre di bassa classifica. Quindi una importante lotta in chiave salvezza. La Pianese non può fallire il successo. E non lo fallirà se affronterà la partita con grande determinazione, nervi saldi ed umiltà. Dovrà pure metterà in campo tutte le energie di cui dispone.

La Pistoiese sarà sul campo del Gozzzano. Troverà un avversario disperatamente alla ricerca di un risultato che lo aiuti ad allontanarsi dalla attuale negativa posizione in classifica. I toscani hanno tutte le qualità per saltare l’ostacolo. Ma nel peggiore dei casi portare s casa un punto e sarebbe il tredicesimo pareggio.

Il Renate, terzo in classifica, sul campo amico dovrebbe avere ragione di una pur tosta Alessandria. Come l’Albinoleffe dovrebbe far suo il match contro la Pro Vercelli.

2° GIORNATA DI RITORNO

DOMANI SABATO – Renate-Alessandria ore 15, arbitro Davide Moriconi di Roma; Albinoleffe-Pro Vercelli, ore 15, arbitro Michele Del Rio di Reggio Emilia; Gozzano-Pistoiese ore 15, arbitro Mario Sala di Palermo; Pianese-Giana Erminio ore 15, arbitro Erminio Luca Zucchetti di Foligno..

DOMENICA 19 gennaio – Juventu-Arezzo ore, 15, arbitro Mattia Caldara di Como: Monza-Como, ore 15, arbitro Michele Di Cairano di Ariano Irpino; Lecco-Novara, ore 17,30, arbitro Nicola Marini di Trieste; Olbia-Pontedera,ore 15, arbitro Daniele De Santis di Lecce; Pergolettese-Pro Patria, ore 15, arbitro Maria Marotta di Sapri; Carrarese-Robur Siena, ore 17,30, arbitro Alberto Santoro di Messina.

CLASSIFICA

Monza p. 49; Pontedera p. 39; Renate p.33; Novara p. 32; Carrarese p.32; Robur Siena p. 32; Albinoleffe p. 29; Alessandria p. 29; Arezzo p. 27; Como p. 26; Pro Patria p.24; Pro Vercelli p. 24; Pistoiese p. 24; Juventus p. 24; Pianese p. 20; Lecco p. 20; Pergolettese p.19; Gozzano p. 18; Olbia p. 13; Giana Erminio p. 11.

MERCOLEDì 22 GENNAIO

La prima giornata del girone di ritorno non disputata il 22 dicembre per lo sciopero della Lega Pro sarà recuperata mercoledi 22 gennaio. Queste le partite: Albinoleffe-Pistoiese ore 16; Carrarese-Pontedera ore 17,30; Gozzano-Alessandria ore 15; Juventus-Novara ore 15; Lecco-Arezzo ore 15; Monza-Pro Patria ore 17,30; Olbia-Robur Siena ore 18; Pergolettese-Como ore 20,45; Pianese-Pro Vercelli ore 15; Renate-Giana Erminio ore 15.

Classifica marcatori

Infantino Saveriano (Carrarese) 12 gol; Galupponi (Renate) 10 gol; Caio De Cenco (Pontedera) e Cutolo Aniello (Arezzo) 9 gol; Gabrielloni (Como) e Mattia Bortoluzzi (Novara) 8 gol.